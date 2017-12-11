Трамп подписал указ о старте новой американской лунной программы

Дональд Трамп подписал указ, который поручает NASA начать «инновационную программу освоения космоса, чтобы отправить американских астронавтов обратно на Луну». Последняя американская лунная миссия завершилась в 1972 году.



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Президент США Дональд Трамп подписал «Директиву № 1 о космической политике», которая направлена на смену фокуса космической программы NASA в сторону изучения космоса. Об этом сообщает Associated Press .

Трамп заявил, что США планируют остаться лидерами в изучении космоса. «Мы лидеры, мы останемся лидерами и мы собираемся увеличить наше преимущество во много раз», — заявил Трамп. По словам президента США, новый указ «является важным шагом на пути к возвращению астронавтов на Луну, впервые с 1972 года». Директива создает фундамент не только для новой лунной миссии, но и для полета на Марс, добавил Трамп.

Как отмечает AP, Трамп не первый президент США, обещающий возобновление лунной программы. Президенты Джордж Герберт Буш и Джорд Буш-младший также обещали вернуть американских астронавтов на Луну, но бюджетные ограничения скорректировали их планы.

Трамп подписал директиву в присутствии бывших и нынешних астронавтов, в том числе второго человека, высадившегося на Луне, Базза Олрдина и бывшего астронавта миссии «Аполлон-17» Харрисона Шмитта. «Аполлон-17» — последняя американская космическая миссия, которая подразумевала высадку на Луне. Она завершилась в декабре 1972 года.

Ранее в Белом доме, анонсируя указ, говорили, что «Директива № 1» «изменит политику нашей страны в области космических полетов и поможет США стать движущей силой космической индустрии».

Согласно планам NASA в 2020 году новая сверхтяжелая ракета носитель Space Launch System (SLS) в рамках беспилотной миссии доставит космический корабль Орион на орбиту Луны. Эту же ракету планируют использовать и для пилотируемого старта.