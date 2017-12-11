ООН: Иран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению

Позиция Дональда Трампа вызывает «значительную неопределенность» относительно соглашения с Ираном, указывает Антониу Гутерриш.



Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Иран выполняет условия соглашения по ядерной программе, говорится в докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подготовленного для Совбеза ООН. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает агентство AFP. Позиция президента США Дональда Трампа вызывает «значительную неопределенность» относительно будущего этого соглашения, сказано в документе. Но Гутерриш выразил уверенность в том, что Трамп будет поддерживать достигнутые ранее договоренности.

Трамп, в отличие от других лидеров, отказывается признавать, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе. Президент США дал конгрессу 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в период правления Барака Обамы. Срок для принятия решения истекает 12 декабря.

В конце октября США ввели санкции в отношении 41 физического лица, компании и организации из Ирана, включая элитное военное подразделение в составе ВС страны — Корпус стражей исламской революции (КСИР). Ограничительные меры стали ответом на действия Тегерана по созданию оружия массового поражения и поддержке терроризма, утверждают в Вашингтоне.

Иран и шестерка международных посредников — США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания — достигли соглашения по ядерной программе исламской республики в июле 2015 года. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.