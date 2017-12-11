В суде по делу Януковича допросили главу МИД Украины Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка

Министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Украины Арсений Яценюк 11 декабря были был допрошены в суде в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает телеканал 112. Украина .

Основные тезисы показаний Арсена Авакова



Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: Reuters

О языке выступления

«Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом 4 давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться, — слобожанским языком, как его некоторые называют русским».

О визите в Крым

«Был лично с визитом в Крыму 24 февраля, точнее с 23 на 24 и вместе с Валентином Наливайченко (тогдашним главой СБУ, — ред.) имели возможность в тот момент посмотреть всю ситуацию детально. Начиная с ситуации после митинга крымскотатарского народа в Симферополе, мы отправились в сторону Севастополя, чтобы понять, куда же делся Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять в дальнейшем свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтоб, как принято говорить, „поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти, бросить на растерзание толпе“, потому что у нас не было на тот момент ни соответствующих решений, функций, мы ехали для того, чтобы найти Януковича, я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер разговор. Надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей».

О последнем общении с Януковичем

«В конце 2010 года я находился в своем кабинете главы госадминистрации в Харькове, и Янукович позвонил мне по правительственной связи и спросил, почему я не поддерживаю его на президентских выборах. Я сказал, что мне нечего ему предложить. Он настаивал. Я еще раз сказал: „Мне нечего вам предложить, Виктор Федорович“. А он предлагал мне встретиться. „Ну хорошо, — сказал он. — До свидания“. „До свидания“, — сказал я. На этом наше общение, к счастью, закончилось».

О скандальном письме Януковича

«Представляю себе, что в тот момент, когда Янукович принимал решение не подписывать договор об ассоциации с ЕС и вернулся из Вильнюса с отрицательным решением, несмотря на то, что значительная часть украинцев понимала этот вопрос иначе, то прежде всего, он боялся взаимоотношений личных, которые у него были с Путиным и его окружением, и, я думаю, что это вылилось в то, что под диктовку русских или по собственной глупости Янукович написал соответствующее письмо с призывом русских войти на территорию Украины и такое письмо передал».

О первых действиях на посту министра

«Первое, что я сделал, когда начал понимать ситуацию механизма, что происходит в министерстве (МВД, — ред.), как сделать так, чтобы кровопролитие на улицах города Киева было остановлено. Это я начал понимать, какая есть вертикаль отношений, с кем. Все это время мы никак не могли связаться с товарищем Януковичем ни по специальной связи, никаким другим образом. Из оперативной информации стало понятно, что он по каким-то причинам, своим личным, выехал из Донецка в сторону Крыма. Отсюда и было принято мною решение лететь в Крым и там с ним увидеться».

О выборе Януковича

«Янукович выбирал для себя, что выбрать — предательство Родины или собственную карьеру. Когда он увидел, что у него нет перспективы в Украине продолжать свою работу, то он решил вернуться сюда насильственным образом, в том числе отомстив украинскому народу, сдав украинский народ под танки РФ. И таких танков у нас, например, сейчас в Луганской и Донецкой областях 746 штук. Что, например, больше, чем танковое подразделение Великобритании».

О последствиях действий Януковича для Крыма

«Украина потеряла территорию Крыма, все граждане Украины, которые находятся в Крыму, находятся в чрезвычайно невыгодном для себя положении, когда ограничены в свободных правах, когда незаконно ограничены теперь законами РФ. Часть из них должна была покинуть территорию Крыму, часть из них подвергается уголовному преследованию, в том числе и в этот день, и вчера арестовывались крымскотатарские активисты, которые не признают нынешнюю власть Крыма. Мы имеем человеческие жертвы по всем этим необъявленным и объявленным войнам, порядка 15 тысяч человек».

О Донбассе

«Кроме Крыма мы имеем оккупированную территорию Луганской и Донецкой области. Официально 1,5 млн человек, которые вынуждены быть беженцами, а по неофициальным данным, такое количество людей в 2,5 млн. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мы видим, что люди не получают всех необходимых гражданских прав, мы не можем там регулярно обеспечить подачу воды, электроэнергии, потому что постоянно ведутся обстрелы. Мы не можем дать нормальное обеспечение людям в школе, права по документам. Если это та цена, которую Янукович платит, мстя украинцам, то это очень плохо».

Об объявлении себя в розыск Интерпола

«Это правда. Янукович, когда я отказал в 2010 году в поддержке на президентских выборах, дал команду своим подопечным и в том числе людям, которые находились в Харькове, и людям, которые находились в ГПУ, организовать на меня давление. После чего такое давление было организовано, дело инспирировано, меня объявили в международный розыск. После чего я был задержан итальянскими органами полиции, помещен в тюрьму предварительного заключения, где через 14 суток предстал перед судом. Суд заслушивал материалы дела, представленные Генпрокуратурой, и пришел к выводу, что данное дело есть политически мотивированным, и выпустил меня из-под стражи без всяких дополнительных компенсаций, залогов и ограничений. После этого дело было полностью закрыто».

О последствиях своего розыска в Украине

«Я вернулся в Украину, будучи избранным народным депутатом, данное дело было расследовано и закрыто ГПУ или областной прокуратурой, так как оно ничего не составляло».

О троллинге со стороны адвокатов

«Уважаемый (обращается к Виталию Сердюку, адвокату Януковича, — ред.), есть разница между вопросами и троллингом, я вас предупреждаю, что не буду терпеть этот троллинг… Видите, вы процессуально непосвященный. Министр давно не допрашивает,. министр — общественный супервайзер и больше никто».

О финансировании Евромайдана

«Мандаринки покупали. Что еще? Продукты питания. Нет, деньгами никто ничего не финансировал. У меня не было таких возможностей. Торты привозил, не Roshen, харьковские. Бисквит, шоколад».

Об опасности для своей жизни

«Министр внутренних дел воюющей страны всегда находится под некоторой опасностью. Но не от этого производства (в отношении Януковича, — ред.), надеюсь».

Основные тезисы показаний Арсения Яценюка



Экс-премьер Украины Арсений Яценюк дает показания по делу о госизмене Януковича, 11 декабря 2017 года. Фото с сайта 112.ua

О последней встрече с Януковичем

Последний раз Яценюк и Янукович, по словам первого, общались 22 февраля 2014 года. «Это был телефонный звонок, этот звонок осуществлялся из помещения председателя ВРУ. Этот контакт происходил по мобильному телефону. Если мне не изменяет память, то это был мобильный телефон кого-то из членов Партии регионов. И тогда я лично разговаривал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий для урегулирования политического кризиса, который был спровоцирован в 2014 году».

О поздравлениях Путина

Российский президент, по словам Яценюка, умудрился дважды поздравить Януковича еще до официального сообщения ЦИК о его победе на президентских выборах. «До момента объявления результатов ЦИК о том, что якобы Янукович выиграл выборы, уже тогда президент РФ Владимир Путин отправил поздравления еще неизбранному президенту Януковичу. Это был уникальный случай в мировой истории».

Об охране Януковича

Яценюк также рассказал, что штат охранников экс-президента насчитывал несколько сотен человек. В то же время, по его словам, угрозы жизни Януковича, даже после его побега из Киева в феврале 2014 года, не было. «Согласно Конституции Украины и закону Украины „О государственной охране“, президент Украины не только на время своих полномочий, но и в течение всей жизни пользуется государственной охраной. На тот момент государственная охрана тогдашнего президента достигала нескольких сотен людей. Поэтому любой информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Более того, насколько мне известно, это еще и подтверждается тем, что Виктор Янукович лично отказался от государственной охраны, что является фактом того, по моему убеждению, свидетельством того, что, если бы была угроза, он бы не отказался, если угрозы не было, то он бы отказался».

Здесь, по словам Яценюка, важную роль сыграли российский президент Владимир Путин и силовики РФ. «Обстоятельства покидания территории Украины гораздо лучше были известны Владимиру Путину, потому что так же из его личных интервью, он дал их несколько, стало понятно, каким образом под прикрытием российских военнослужащих российского ФСБ ГРУ ГШ Виктор Янукович покидал территорию украинского государства. Поэтому все, что мне известно, — это из интервью президента России Владимира Путина, как он спасал Януковича».

Об аннексии Крыма

Датой начала аннексии полуострова Россией Яценюк предлагает считать ту, которая изображена на специальной медали, выпущенной Центробанком РФ, — «За возвращение Крыма». «Эта медаль датирует начало незаконной аннексии украинской территории как 20 февраля 2014 года. Первая информация появилась в СМИ, российские военнослужащие, причем здесь надо отметить, что российский план явно готовился заранее, так как российские военнослужащие захватывали объекты инфраструктуры, блокировали украинские военные части, блокировали аэропорты — как гражданские, так и военные, блокировали органы государственной власти в форме, которая на тот момент не имела знаков российских Вооруженных сил. Это делалось для того, чтобы потом рассказывать сказку имени Путина «Нас там нет».

О своем посещении полуострова

Яценюк не сумел конкретно ответить, когда в последний раз был в Крыму, однако заявляет, что не посещал полуостров после его аннексии Россией. «После 27 февраля 2014 года после моего назначения на должность премьер-министра Украины я не был в АР Крым, которая была, есть и будет территорией независимой Украины. С 22 по 27 февраля как лидер политической фракции ВО «Батькивщина» я находился на рабочем месте для того, чтобы принимать законы, чтобы дать возможность Украине двигаться вперед и отразить российскую военную агрессию».

О разговорах с Медведевым

За время своего премьерства Яценюк дважды, по его же словам, общался с российским коллегой Дмитрием Медведевым. В обоих случаях инициатором контакта Яценюк называет российскую сторону. «Во время первого разговора я ему сказал: «Вы должны безотлагательно вернуть свои войска в бараки, в зоны постоянной дислокации, вы должны прекратить нарушение международного права. Если есть любые вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, мы готовы дискутировать, но незаконная аннексия и нападение на Украину — это то, что нарушает международное право, и то, что подрывает наши двусторонние договоренности. Это является недопустимым». Во время второго заявления я с ним разговаривал, я даже цитату помню, я ему сказал такую фразу: «Вы своих подонков уберите из Украины, и дальше мы с вами будем говорить о социально-экономических аспектах». Это был какой-то странный звонок, который касался развития экономических отношений между Украиной и Россией. Это при том, что Россия осуществила военную агрессию».

И вновь о пропаже Януковича

Яценюк заявляет, что легитимно избранный президент Украины пропал 22 февраля 2014 года. «В каком-либо государстве в Конституции предусмотрена возможность, когда президент просто пропал? И мало того, что он пропал, он еще и переехал на территорию государства, которое осуществило военную агрессию против Украины… Виктор Янукович пропал с 21 на 22 февраля. Никто не знал, где находится Виктор Янукович. Более того, если Вы видели интервью, которое Виктор Янукович дал национальным каналам, оно было записано для нас в неизвестном месте, где Янукович заявил, что ничего подписывать не будет».

Об исторической ответственности

Именно так Яценюк называл свое премьерство. «Так сложилось, что на меня в 2014 году пала историческая ответственность стать премьер-министром воюющей страны, стать во главе исполнительной ветви власти страны, которая была на грани дефолта, страны, которая не имела газа, которая имела миллионные долги, страны, которая не имела армии, которая не имела милиции, которая не имела ничего, кроме российской военной агрессии, но она имела основное — волю украинских граждан для того, чтобы сохранить свою страну».

О последствиях премьерства

Экс-премьер рассказал о том, как на его здоровье отразилась работа в правительстве. «Как изменилась моя жизнь? Я вам скажу. 24 часа в сутки, когда хватаешься за все, потому что все сыпется, потому что ваш (обращается к адвокатам, — ред.) президент сдал страну, а мне надо было ее держать. Тогда была задача взять ответственность, я ее взял. Как изменилась жизнь? Если вы о физическом состоянии — получил грыжу позвоночника, а если о моральном — я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране».