Три женщины, обвинившие Трампа в сексуальных домогательствах, выступили по телевидению

Три женщины, которые ранее публично обвинили президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, объявили о своих намерениях обратиться к американскому конгрессу с просьбой начать разбирательство по факту неподобающего поведения главы государства в прошлом. Об этом сообщает USA Today .

В ходе интервью с американской журналисткой Меган Келли в эфире телеканала NBC «Megyn Kelly Today» три женщины — Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс — рассказали о своем опыте общения с действующим президентом США. Сам Трамп ранее отвергал все обвинения.

Крукс, которая обвиняет Трампа в том, что он насильно поцеловал ее в лифте «Трамп-Тауэр» в 2005 году, заявила, что, несмотря на все опровержения со стороны президента, в обвинениях всех трех женщин есть много общего.

По словам женщины, в то время ей было всего 22 года и она работала администратором в инвестиционной фирме. После домогательств она не решилась никому рассказать о случившемся из-за страха потерять работу. «Мне было очень неловко, потому что он был тем, кого я часто видела, и он был партнером фирмы, на которую я работала», — пояснила Крукс.

Холви, которая ранее выиграла титул «Мисс Северная Каролина», в интервью назвала день инаугурации Трампа «мрачным днем». В октябре прошлого года в интервью CNN женщина рассказывала о том, что Трамп «лично изучал всех девушек» перед конкурсами красоты.

В этот раз она отметила, что во время конкурсов красоты она чувствовала себя «куском мяса», который находился там «только для его удовольствия». «Мне только исполнилось 20 лет, а я уже так противно себя чувствовала», — вспоминает она.

Жительница Нью-Йорка Джессика Лидс в прошлом году рассказывала, что более 30 лет назад Трамп хватал ее за грудь и пытался просунуть руку под ее юбку во время авиаперелета. На этот раз она пояснила, что решила публично рассказать о поведении Трампа, чтобы «люди знали, кто он на самом деле такой».

В январе, незадолго до инаугурации, американка Саммер Зервос, обвинявшая Трампа в сексуальных домогательствах, подала против него иск о клевете . В октябре прошлого года 41-летняя бывшая участница реалити-шоу Трампа «Кандидат» публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в 2007 году в номере отеля Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе.

Зервос была одной из нескольких женщин, которые прошлой осенью обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Он, в свою очередь, все обвинения отвергал, называя их ложью. Кроме того, он обещал подать в суд на всех женщин, обвинивших его в домогательствах.

В интервью телеканалу Fox News незадолго до выборов Трамп заявил, что не собирается извиняться перед женщинами за то, чего никогда не совершал. Во время выступления в городе Гринсборо (штат Северная Каролина) он предположил, что женщины, выступающие с такими обвинениями против него, делают это ради минутной славы или денег.