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Саакашвили суд отпустил на свободу
12.12.2017 09:52 — Новости Мира | БДГ
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Украины Михаил Саакашвили был отпущен на свободу Печерским судом Киева 11 декабря.
Суд принял решение не применять против него меру пресечения в виде домашнего ареста, запрошенную прокуратурой, а защита потребовала освободить политика в зале суда.
Такое решение огласила следственный судья Лариса Цокол, передает
На судебном заседании Саакашвили заявил, что является военнопленным и продолжит голодовку, если его снова заключат под стражу.
11 декабря во время заседания возле здания суда произошли столкновения сторонников политика с местной полицией.
Саакашвили готовы взять на поруки более 10 народных депутатов Украины.
Напомним, экс-президента задержали 5 декабря, однако сторонники отбили его,
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Позже политика все же задержали и поместили в сизо, однако обвинений никаких не предъявляли, после этого он
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Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Украины Михаил Саакашвили был отпущен на свободу Печерским судом Киева 11 декабря.
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