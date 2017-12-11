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Саакашвили суд отпустил на свободу

12.12.2017 09:52 — Новости Мира | БДГ  
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Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Украины Михаил Саакашвили был отпущен на свободу Печерским судом Киева 11 декабря.

Суд принял решение не применять против него меру пресечения в виде домашнего ареста, запрошенную прокуратурой, а защита потребовала освободить политика в зале суда.

Такое решение огласила следственный судья Лариса Цокол, передает korrespondent.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На судебном заседании Саакашвили заявил, что является военнопленным и продолжит голодовку, если его снова заключат под стражу.

11 декабря во время заседания возле здания суда произошли столкновения сторонников политика с местной полицией.

Саакашвили готовы взять на поруки более 10 народных депутатов Украины.

Напомним, экс-президента задержали 5 декабря, однако сторонники отбили его,

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря по подозрению в попытке организации государственного переворота. Однако сторонники отбили его от правоохранителей и начали создавать баррикады.

Позже политика все же задержали и поместили в сизо, однако обвинений никаких не предъявляли, после этого он объявил голодовку.

 
 
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Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Украины Михаил Саакашвили был отпущен на свободу Печерским судом Киева 11 декабря.

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