ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФСБ: В России готовили теракты с участием смертников в праздники и перед выборами президента

12.12.2017 10:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.

«Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ», — сказал он на итоговом заседании НАК.

У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.

По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями террористической группировки «Исламское государство», еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атаки планировались во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Саакашвили суд отпустил на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика