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ФСБ: В России готовили теракты с участием смертников в праздники и перед выборами президента
12.12.2017 10:41 — Новости Мира | Tut.by
ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.
«Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ», — сказал он на итоговом заседании НАК.
У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.
По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями террористической группировки «Исламское государство», еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.
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Атаки планировались во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.
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