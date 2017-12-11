ФСБ: В России готовили теракты с участием смертников в праздники и перед выборами президента

ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.

«Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ», — сказал он на итоговом заседании НАК.

У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.

По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями террористической группировки «Исламское государство», еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.