|
Один из районов Каракаса ввел собственную валюту
12.12.2017 11:15 — Новости Мира | Tut.by
Как сообщает издание
Власти коммуны подчеркнули, что создать альтернативную денежную единицу было решено «во исполнение указаний покойного президента Уго Чавеса».
Именно Чавес изображен на новых банкнотах, с помощью которых местные жители уже могут платить за рис, выращенный в окрестностях коммуны.
В сообщении местного банка указывается, что один паналь равен 3 тыс. боливаров (официальная валюта Венесуэлы). Официальный курс доллара США сейчас составляет около 10 тыс. боливаров.
Венесуэльское правительство несколько лет назад разрешило отдельным районам страны использовать собственные деньги для внутренних расчетов. По замыслу Уго Чавеса, это должно было повысить уровень жиз
ни в муниципалитетах и содействовать развитию бартера. В результате местные денежные знаки появились с 2012 года в 12 районах Венесуэлы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В коммуне на западе венесуэльской столицы появилась своя валюта - паналь. Таким образом местные жители решили по своему бороться с высокой инфляцией.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии