ФСБ России предотвратила готовившиеся на Новый год теракты

Фото ТАСС

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, планировавшей теракты с участием смертников во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, сообщают информагентства.

Уточняется, что члены группировки - выходцы из стран Центральной Азии. Они планировали свои вылазки в Московском регионе. По словам Александра Бортникова, у террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.

Директор ФСБ проинформировал, что с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями "Исламского государства", еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.-0-