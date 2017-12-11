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В США суд разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах

12.12.2017 12:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд округа Колумбия в США разрешил трансгендерам проходить службу в армии и обязал администрацию президента отменить введенные ранее ограничения. Об этом сообщает The Hill.

«Суд не убежден, что ответчикам будет нанесен непоправимый ущерб, если они позволят принимать трансгендеров в вооруженные силы начиная с 1 января 2018 года», — говорится в решении суда.

В Пентагоне уже подтвердили, что армия США готова приступить к выполнению судебного постановления. В то же время в Минюсте США пообещали обжаловать судебное решение.

Иск в суд был подан Национальным центром по защите прав лесбиянок и группой защитников прав ЛГБТ-сообщества от имени шести военнослужащих армии США и двух рекрутов.

Трансгендеры получили право служить в Вооруженных силах США 30 июня 2016 года, после соответствующего указа президента Барака Обамы. Однако в августе 2017 года Трамп подписал запрет на службу трансгендеров в армии. Запрет должен был окончательно вступить в силу в марте 2018 года. Также президент США запретил Пентагону оплачивать операции по смене пола. Однако решение Трампа было оспорено в суде. 31 октября действие указа было приостановлено.

 
 
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В Пентагоне уже подтвердили, что армия США готова приступить к выполнению судебного постановления. В то же время в Минюсте США пообещали обжаловать судебное...

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