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Поставки российского газа в Италию, Венгрию и Словению из Австрии прерваны из-за взрыва на хабе

12.12.2017 14:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия). Об этом, как передает агентство Bloomberg, сообщил австрийский регулятор E-Control.


Фото: kurier.at

Представитель ведомства также отметил, что поставки газа в ФРГ продолжаются.

Bloomberg сообщает со ссылкой на компанию - оператор газовой сети Gas Connect Austria, что терминалу нанесен серьезный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, неизвестно, отмечает компания.

Между тем австрийская полиция заявила во вторник, что взрыв на газораспределительной станции произошел по техническим причинам. Как сообщили ТАСС в пожарно-спасательной службе Нижней Австрии, в результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали.

ООО «Газпром экспорт» осведомлено об инциденте на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен, сообщили журналистам в компании. В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении", — отметили в «Газпроме».

Газораспределительная станция, на которой во вторник произошел мощный взрыв, принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Компания-оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает.

 
 
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Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города...

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