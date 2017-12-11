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Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили
12.12.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал решение суда по делу экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. По его словам на него оказывают давления, пытаясь «развалить» дело.
Сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда Киева относительно меры пресечения для Саакашвили,
«Мы не согласны с решением суда по Саакашвили, потому что считаем: у нас есть все основания подозревать его в сотрудничестве с членами ОПГ Януковича-Курченко. У нас есть пленки, мы готовы допустить экспертов ФБР или Скотленд-Ярда к проверке этих пленок, у нас есть свидетели, видео, где задокументирована передача сотен тысяч краденых в Украине средств. Мы уверены, что апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте Саакашвили», — передает слова Луценко Сарган.
Луценко считает, что прокуратура «делает все в рамках действующего законодательства». Он заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили.
«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», — отметил Луценко.
Луценко заявил: «Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для власти», — подчеркнул он.
Саакашвили
Печерский суд Киева 11 декабря
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Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал решение суда по делу экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. По его словам на него оказывают давления,...
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