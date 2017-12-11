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В Италии ввели чрезвычайное положение из-за газовой аварии в Австрии
12.12.2017 16:13 — Новости Мира | Tut.by
Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с аварией на газораспределительной станции в Австрии и заверило потребителей в надежности снабжения за счет газа из хранилищ. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«Поставки российского газа в Италию через Австрию прерваны из-за произошедшей там аварии. Согласно регулирующим национальным правилам и регламенту ЕС, министерство вводит чрезвычайное положение. Обеспечение газом гарантировано за счет имеющихся запасов», — указывается в сообщении.
Ранее министр экономразвития Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. Италия зависит от импорта энергоносителей почти на 80%, треть всего газа на Апеннины поступает из РФ.
Газораспределительная станция, на которой во вторник
В терминал Баумгартен-ан-дер-Марх главным образом поступает газ из России и Норвегии, затем он транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно путем мощностей газового терминала в Баумгартене.
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Ранее министр экономразвития Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. Италия зависит от импорта энергоносителей почти на 80%,...
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