В Италии ввели чрезвычайное положение из-за газовой аварии в Австрии

Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с аварией на газораспределительной станции в Австрии и заверило потребителей в надежности снабжения за счет газа из хранилищ. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.





«Поставки российского газа в Италию через Австрию прерваны из-за произошедшей там аварии. Согласно регулирующим национальным правилам и регламенту ЕС, министерство вводит чрезвычайное положение. Обеспечение газом гарантировано за счет имеющихся запасов», — указывается в сообщении.

Ранее министр экономразвития Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. Италия зависит от импорта энергоносителей почти на 80%, треть всего газа на Апеннины поступает из РФ.

Газораспределительная станция, на которой во вторник произошел мощный взрыв , принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Компания-оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает.

В терминал Баумгартен-ан-дер-Марх главным образом поступает газ из России и Норвегии, затем он транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно путем мощностей газового терминала в Баумгартене.