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В Италии ввели чрезвычайное положение из-за газовой аварии в Австрии

12.12.2017 16:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с аварией на газораспределительной станции в Австрии и заверило потребителей в надежности снабжения за счет газа из хранилищ. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.


«Поставки российского газа в Италию через Австрию прерваны из-за произошедшей там аварии. Согласно регулирующим национальным правилам и регламенту ЕС, министерство вводит чрезвычайное положение. Обеспечение газом гарантировано за счет имеющихся запасов», — указывается в сообщении.

Ранее министр экономразвития Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. Италия зависит от импорта энергоносителей почти на 80%, треть всего газа на Апеннины поступает из РФ.

Газораспределительная станция, на которой во вторник произошел мощный взрыв, принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Компания-оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает.

В терминал Баумгартен-ан-дер-Марх главным образом поступает газ из России и Норвегии, затем он транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно путем мощностей газового терминала в Баумгартене.

 
 
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Ранее министр экономразвития Карло Календа указал на необходимость диверсификации системы газоснабжения. Италия зависит от импорта энергоносителей почти на 80%,...

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