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ХАМАС объявило о начале третьей интифады из-за решения Трампа по Иерусалиму

12.12.2017 19:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады, сообщил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.


Фото: Reuters

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — заявил Алкану РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что движение ожидает повторения «дня гнева».

О полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке ХАМАС заявило после после того, как президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства. Лидер движения Исмаим Хания призвал палестнцев к восстанию.

В Палестине вспыхнули массовые волнения и стычки арабского населения с израильскими силовиками. Пострадали сотни человек. Участились и случаи ракетного обстрела сторонами.

Интифада — арабское боевое движение, направленное на захват территории Палестины. Первая палестинская интифада — восстание палестинцев в период с 1987 по 1991 гг., целью которого было провозглашена борьба против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. Поводом начала второй интифаде стало посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы в 200 году.

 
 
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"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в...

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