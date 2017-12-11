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ХАМАС объявило о начале третьей интифады из-за решения Трампа по Иерусалиму
12.12.2017 19:49 — Новости Мира | Tut.by
Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады, сообщил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.
«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», —
Кроме того, отмечается, что движение ожидает повторения «дня гнева».
О полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке ХАМАС заявило после после того, как президент США Дональд Трамп распорядился о
В Палестине вспыхнули массовые волнения и стычки арабского населения с израильскими силовиками. Пострадали сотни человек. Участились и
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"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в...
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