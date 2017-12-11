Сорок лет в северокорейском плену: история американского дезертира

Умер американский военный, бежавший в Северную Корею и на 40 лет ставший узником Пхеньяна.



Чарльз Дженкинс с семьей. Фото: Reuters

Освободившись в 2004 году из плена, 77-летний Чарльз Дженкинс вместе с семьей перебрался в Японию.

Вместе с четырьмя другими американскими солдатами он бежал в КНДР. Дезертиры получили известность, снимаясь в пропагандистском кино. Однако Дженкинс стал единственным, кому в итоге удалось освободиться из плена.

Считается, что остальные умерли в Северной Корее. Среди них был Джеймс Дреснок, которого не стало в 2016 году после перенесенного инсульта.

Чарльз Дженкинс умер в понедельник на острове Садо, где он жил вместе с женой Хитоми Сога, также бывшей северокорейской узницей.

По сообщениям японских СМИ, он упал неподалеку от своего дома и был госпитализирован. Дженкинс умер в больнице из-за сердечной недостаточности.

Вдова Дженкинса, слова которой передает агентство AFP, призналась, что смерть мужа стала для нее неожиданностью и она не в состоянии думать о чем бы то ни было.

План, который провалился

Жизнь Дженкинса в Северной Корее была невероятной и крайне тяжелой. Свой опыт он описал в мемуарах и многочисленных интервью.

В 1965 году сержант армии США проходил службу в демилитаризованной зоне на стороне Южной Кореи. Опасаясь, что его либо убьют во время патруля, либо отправят воевать во Вьетнам, Дженкинс решил покинуть свою часть и бежать через границу.

Он надеялся, что в КНДР ему предоставит убежище советское посольство. Обратно в США он намеревался вернуться после обмена заключенными.

Одним январским вечером он опустошил несколько банок пива и пересек демилитаризованную зону. На другой стороне он сдался северокорейским военным. Ему было всего 24 года.

Вопреки ожиданиям, советское посольство не стало предоставлять убежище ни ему, ни другим бежавшим американцам. Вместо этого все они попали в северокорейскую тюрьму.

«Возвращаясь к тому решению, могу сказать, что был дураком. Если на небесах есть Бог, то он провел меня через все это», — говорил Дженкинс в 2005 году в интервью Си-би-эс.

Пленников заставляли штудировать учение Ким Ир Сена, заниматься переводами и преподавать английский. Кроме того, они стали местными знаменитостями, сыграв злодеев с Запада в северокорейском пропагандистском фильме.

Дженкинс рассказывал, что в плену его били и проводили жестокие медицинские процедуры, в которых не было никакой необходимости. Среди них, например, удаление американской армейской татуировки без анестезии. Это был ад, говорил Дженкинс.

Спокойной ночи

Единственным светлым моментом в жизни пленника была Хитоми Сога, которую похитили в Японии, чтобы она обучала северокорейских шпионов японскому языку.

В 1980 году ее перевели к Дженкинсу. А через две недели, по словам военного, их насильно поженили. И тем не менее их объединяла общая ненависть к врагу, так что со временем они полюбили друг друга.

«Я так скажу: однажды я посмотрел на нее и не стал отпускать», — говорил он в беседе с Си-би-эс.

В своих мемуарах Дженкинс описывал, как каждую ночь перед сном говорил Хитоми «оясуми» — «спокойной ночи» по-японски. Жена всегда отвечала ему на английском.

«Мы делали это, чтобы не забыть, кто мы и откуда пришли», — писал он.

У пары родилось две дочери — Мика и Бринда. По словам Дженкинса, к ним как иностранным пленникам относились лучше, чем к обычным заключенным. Даже когда в 1990-х Северную Корею захлестнул голод, их не переставали кормить.

В 2002 году после переговоров с японским правительством Хитоми удалось вернуться домой. Через два года Пхеньян отпустил и Дженкинса, и обеих его дочерей.

Воссоединение семьи проходило под пристальным вниманием прессы Японии, где к бывшим пленникам относились с огромной симпатией.

В Японии Дженкинс сдался уже американским военным. Спустя сорок лет после побега его предали военному суду США.

Дженкинса приговорили к 30-дневному тюремному сроку и уволили с лишением всех прав и привилегий.

«Северная Корея хочет, чтобы я был мертв»

Семья поселилась на острове Садо, в родном городе Хитоми. Там Дженкинс нашел работу, встречая туристов в парке развлечений.

Однако на свободе ему пришлось бороться с культурным шоком и после многих лет, проведенных в изолированной стране, адаптироваться к современной жизни.

В интервью Си-би-эс он рассказывал, что никогда не имел дело с компьютером, не говоря уже об интернете. Его крайне удивило, что в армии служит много женщин, а чернокожих берут работать в полицию.

Медицинские процедуры, перенесенные в плену, вызвали тяжелые осложнения. Из-за этого Дженкинс был госпитализирован почти сразу после освобождения, о чем он рассказал в одном из своих последних интервью, которое вышло в августе.

Даже на свободе Дженкинс испытывал страх, ожидая, что он или его семья будут убиты.

«Северная Корея хочет, чтобы я был мертв», — говорил он журналистам.