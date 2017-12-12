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На сдерживание России и помощь Украине. Трамп одобрил оборонный бюджет

12.12.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год, сообщает Reuters. На военные цели предусмотрено почти $ 700 млрд. Ранее документ поддержали обе палаты американского конгресса.


Фото: Reuters

Базовый бюджет Пентагона составит $ 626 млрд, еще $ 66 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом.

В частности, $ 4,6 млрд предусмотрено на инициативу по поддержке союзников в Европе и странах НАТО, направленную на «сдерживание России». Из этой суммы $ 100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств. Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа докладывать конгрессу о любых договоренностях с Россией по ситуации в Сирии.

$ 350 млн предлагается выделить на военную помощь Украине. На противоракетную оборону США выделят $ 4,4 млрд, в том числе для защиты от угрозы со стороны КНДР. Документ предполагает увеличение денежного довольствия военнослужащих, при этом предусматривает реформу менеджмента Пентагона и сокращение бюрократического штата.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщил, что власти США введут новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующий пакет антироссийских ограничений уже одобрил президент Дональд Трамп. В интервью «Коммерсанту» заместитель госсекретаря США Томас Шеннон обвинил российскую сторону в нарушении договора РСМД.

Российский МИД назвал эти обвинения голословными и заявил, что Россия будет соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока его соблюдают США.

 
 
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Базовый бюджет Пентагона составит $ 626 млрд, еще $ 66 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом.

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