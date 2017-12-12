ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туск сообщил о планах ЕС продлить санкции против России

12.12.2017 22:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидеры ЕС рассмотрят выполнение Минских соглашений на саммите 14−15 декабря, что позволит впоследствии продлить санкции против РФ. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств ЕС с изложением повестки дня саммита.

«За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений с прицелом на продление санкций в отношении РФ», — написал он.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил журналистам, что саммит не будет вдаваться в дискуссию о санкциях и принимать практических решений. «Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом [ЕС] позднее, мы ожидаем, что до конца месяца», — сказал он. Как обычно санкции предполагается продлить на полгода.

Помимо Минских соглашений, за обедом лидерам предстоит обсуждать миграционные проблемы Евросоюза и последствия решения США о переносе посольства в Иерусалим.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений с прицелом на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Жена Саакашвили назвала смехотворными слухи о работе ее мужа на Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика