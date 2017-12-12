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Туск сообщил о планах ЕС продлить санкции против России
12.12.2017 22:35 — Новости Мира | Tut.by
Лидеры ЕС рассмотрят выполнение Минских соглашений на саммите 14−15 декабря, что позволит впоследствии продлить санкции против РФ. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств ЕС с изложением повестки дня саммита.
«За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений с прицелом на продление санкций в отношении РФ», — написал он.
Ранее европейский дипломатический источник
Помимо Минских соглашений, за обедом лидерам предстоит обсуждать миграционные проблемы Евросоюза и последствия решения США о переносе посольства в Иерусалим.
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"За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений с прицелом на...
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