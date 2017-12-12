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Жена Саакашвили назвала смехотворными слухи о работе ее мужа на Россию
12.12.2017 22:01 — Новости Мира | Tut.by
Сандра Руловс, жена бывшего президента Грузии, а ныне лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, призвала Запад оказать воздействие на власти Украины, чтобы обеспечить их «корректное отношение» к политику. О необходимости повлиять на официальный Киев Руловс заявила в интервью британскому изданию The Independent.
«Атмосфера сейчас сложилась довольно нездоровая. Мы обеспокоены тем, что это может быть первым шагом в попытке депортации его в Грузию», — сказала жена Саакашвили.
Обвинения, выдвинутые в отношении Саакашвили в самой Грузии, Руловс назвала политически мотивированными, сравнив происходящее вокруг ее мужа, в том числе и обвинения в связях с Россией, с попыткой заткнуть ему рот.
«Обвинять такого человека, как мой муж, в работе на Москву просто смехотворно: достаточно вспомнить о его опыте общения с Россией, чтобы это понять. Все это было бы довольно забавно, если бы дела не складывались настолько серьезно», — сказала Руловс, напомнив, что ее муж неоднократно предупреждал Запад и Украину об опасности со стороны России.
11 декабря, после нескольких дней пребывания в СИЗО, где он
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Супруга экс-президента Грузии считает, что вокруг Саакашвили в Украине сложилась нездоровая атмосфера и международное сообщество должно встать на его защиту.
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