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Жена Саакашвили назвала смехотворными слухи о работе ее мужа на Россию

12.12.2017 22:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Сандра Руловс, жена бывшего президента Грузии, а ныне лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, призвала Запад оказать воздействие на власти Украины, чтобы обеспечить их «корректное отношение» к политику. О необходимости повлиять на официальный Киев Руловс заявила в интервью британскому изданию The Independent.

«Атмосфера сейчас сложилась довольно нездоровая. Мы обеспокоены тем, что это может быть первым шагом в попытке депортации его в Грузию», — сказала жена Саакашвили.

Обвинения, выдвинутые в отношении Саакашвили в самой Грузии, Руловс назвала политически​ мотивированными, сравнив происходящее вокруг ее мужа, в том числе и обвинения в связях с Россией, с попыткой заткнуть ему рот.

«Обвинять такого человека, как мой муж, в работе на Москву просто смехотворно: достаточно вспомнить о его опыте общения с Россией, чтобы это понять. Все это было бы довольно забавно, если бы дела не складывались настолько серьезно», — сказала Руловс, напомнив, что ее муж неоднократно предупреждал Запад и Украину об опасности со стороны России.

Задержанный 8 декабря в Киеве Саакашвили обвиняется Генпрокуратурой Украины в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины). По словам генпрокурора Юрия Луценко, правоохранительным органам Украины удалось получить доказательства финансирования лидера «Движения новых сил» находящимися в России «членами группировки экс-президента Украины Виктора Януковича».

11 декабря, после нескольких дней пребывания в СИЗО, где он объявил голодовку, Саакашвили предстал перед судом, где назвал себя военнопленным. Однако суд вопреки ходатайству Генпрокуратуры не стал отправлять его под домашний арест и выпустил на свободу.

 
 
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Супруга экс-президента Грузии считает, что вокруг Саакашвили в Украине сложилась нездоровая атмосфера и международное сообщество должно встать на его защиту.

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