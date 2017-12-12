ООН подтвердила выполнение Ираном обязательства по ядерной сделке

Иран выполняет условия соглашения по ядерной сделке.

Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подготовленного для Совбеза ООН, передает ИРНА со ссылкой на агентство AFP.

«Ядерная сделка – лучший способ гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана», говорится в докладе генсека ООН.

Гуттерриш также обратил внимание на отказ президента США Дональда Трампа от подтверждения соблюдения Ираном положений сделки в средине декабря текущего года. Позиция Президента США вызывает значительную неопределенность относительно будущего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между Ираном и шестью мировых посредников, отмечено в документе. При этом он выразил уверенность в том, что Трамп будет поддерживать достигнутые ранее договоренности.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп в своем выступлении о новой стратегии по Ирану отказался подтвердить соблюдение Ираном условий ядерного соглашения, обвинив страну в неоднократном его нарушении. Он также пригрозил, что в случае необходимости США могут в любой момент выйти из соглашения.

Иран и «Большая шестерка» международных посредников в июле 2015 года подписали соглашение по иранской ядерной программе, известное как Совместный всеобъемлющий план действии. Согласно документу, Тегеран принял на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.