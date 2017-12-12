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Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему пост премьера Украины
13.12.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by
Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом он сказал в эфире телеканала
«Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины», — сказал Саакашвили.
По его мнению, главой Украины должен быть только украинец, который родился и вырос в Украине.
«Я прожил более 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — пояснил он.
По словам лидера «Руха новых сил», он получал раньше от президента Петра Порошенка предложения возглавить украинское правительство, но отказал ему.
«Он все время намекал, пожалуй, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал:» Петр Алексеевич, неужели вы это говорите?". Он говорит: «Почему бы и нет ?». Я сказал: «Нет! «, — рассказал Саакашвили.
Саакашвили
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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом...
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