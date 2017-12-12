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Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему пост премьера Украины

13.12.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.


Фото: Reuters

«Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины», — сказал Саакашвили.

По его мнению, главой Украины должен быть только украинец, который родился и вырос в Украине.

«Я прожил более 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — пояснил он.

По словам лидера «Руха новых сил», он получал раньше от президента Петра Порошенка предложения возглавить украинское правительство, но отказал ему.

«Он все время намекал, пожалуй, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал:» Петр Алексеевич, неужели вы это говорите?". Он говорит: «Почему бы и нет ?». Я сказал: «Нет! «, — рассказал Саакашвили.

Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Печерский суд Киева 11 декабря оставил на свободе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал обжаловать решение суда.

 
 
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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом...

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