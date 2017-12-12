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Пентагон не увидел вывода российских войск из Сирии

13.12.2017 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает Reuters.


Фото: Минобороны России

«Никакого значимого снижения численности войск после того, как Россия заявила о планируемом отбытии [их] из Сирии, не произошло», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сомневается в намерении Москвы вывести военный контингент из Сирии.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ вывести российские войска из Сирии. Во вторник, 12 декабря, в Россию из Сирии начали возвращаться самолеты.

 
 
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США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Адриан...

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