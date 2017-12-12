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Трамп опроверг сообщения СМИ, что смотрит телевизор по 4-8 часов в день
13.12.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты The New York Times о том, что он смотрит телевизор по 4−8 часов в день.
«Очередная лживая история (на этот раз от допустивших промах The New York Times) о том, что я смотрю телевизор от четырёх до восьми часов в день. Это неправда! Более того, я крайне редко <…> смотрю CNN или MSNBC, так как оба этих телеканала считаю распространителями фейковых новостей! <…> Плохая журналистская работа», —
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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты The New York Times о том, что он смотрит телевизор по 4−8 часов в день. В соцсети он написал, что все это неправда.
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