Трамп опроверг сообщения СМИ, что смотрит телевизор по 4-8 часов в день

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты The New York Times о том, что он смотрит телевизор по 4−8 часов в день.



Фото: Reuters

«Очередная лживая история (на этот раз от допустивших промах The New York Times) о том, что я смотрю телевизор от четырёх до восьми часов в день. Это неправда! Более того, я крайне редко <…> смотрю CNN или MSNBC, так как оба этих телеканала считаю распространителями фейковых новостей! <…> Плохая журналистская работа», — написал в Twitter президент США.

Газета со ссылкой на источники сообщала , что Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора, уделяя этому занятию по 4−8 часов. В статье также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в Twitter.