После взрыва на хабе в Австрии восстановлены поставки российского газа в Европу

После вчерашнего взрыва и пожара на газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии восстановили подачу газа в страны Европы. Накануне из-за аварии поставки были прерваны в Венгрию, Словению и Италию. Последняя даже ввела чрезвычайное положение.



Фото: kurier.at

О возобновлении подачи газа после инцидента на крупнейшей газораспределительной станции Австрии сообщил в эфире местной радиостанции ORF представитель австрийского оператора Gas Connect Austria.

По его данным, российский газ поступает в страны Европы с полуночи по местному времени 13 декабря. В Австрии также возобновлено газоснабжение.





Напомним, днем 12 декабря на газораспределительной станции, расположенной недалеко от австрийского города Баумгартена, произошел взрыв , а потом начался пожар. По предварительным данным, причиной взрыва стал технический сбой. В результате взрыва погиб один человек, еще 21 получил ранения.