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После взрыва на хабе в Австрии восстановлены поставки российского газа в Европу

13.12.2017 10:04 — Новости Мира | Tut.by  
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После вчерашнего взрыва и пожара на газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии восстановили подачу газа в страны Европы. Накануне из-за аварии поставки были прерваны в Венгрию, Словению и Италию. Последняя даже ввела чрезвычайное положение.


Фото: kurier.at

О возобновлении подачи газа после инцидента на крупнейшей газораспределительной станции Австрии сообщил в эфире местной радиостанции ORF представитель австрийского оператора Gas Connect Austria.

По его данным, российский газ поступает в страны Европы с полуночи по местному времени 13 декабря. В Австрии также возобновлено газоснабжение.


Напомним, днем 12 декабря на газораспределительной станции, расположенной недалеко от австрийского города Баумгартена, произошел взрыв, а потом начался пожар. По предварительным данным, причиной взрыва стал технический сбой. В результате взрыва погиб один человек, еще 21 получил ранения.

 
 
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После вчерашнего взрыва и пожара на газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии восстановили подачу газа в страны Европы.

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