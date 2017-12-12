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После взрыва на хабе в Австрии восстановлены поставки российского газа в Европу
13.12.2017 10:04 — Новости Мира | Tut.by
После вчерашнего взрыва и пожара на газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии восстановили подачу газа в страны Европы. Накануне из-за аварии поставки были прерваны в Венгрию, Словению и Италию. Последняя даже ввела чрезвычайное положение.
О возобновлении подачи газа после инцидента на крупнейшей газораспределительной станции Австрии
По его данным, российский газ поступает в страны Европы с полуночи по местному времени 13 декабря. В Австрии также возобновлено газоснабжение.
Напомним, днем 12 декабря на газораспределительной станции, расположенной недалеко от австрийского города Баумгартена, произошел
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После вчерашнего взрыва и пожара на газораспределительной станции в Баумгартене в Австрии восстановили подачу газа в страны Европы.
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