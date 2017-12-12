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В словах Собчак о статусе Крыма ФСБ РФ не нашла призывов к сепаратизму

13.12.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by  
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ФСБ России проверила заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма и не нашла призывов к нарушению территориальной целостности страны, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, знакомые с результатами экспертизы. В России действует уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности.


Фото: sobchakprotivvseh.ru

На пресс-конференции 24 октября Собчак заявила, что «с точки зрения международного права, Крым украинский». Позже она уточнила, что не считает вопрос с полуостровом решенным и предложила провести новый референдум.

В Кремле заявление Собчак о территориальной принадлежности Крыма сочли «неправильным по сути и по форме». В конце ноября Собчак сообщила, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания.

В ФСБ провели лингвистический анализ заявления Собчак о Крыме на пресс-конференции. Там пришли к выводу, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с результатами экспертизы, которая длилась больше месяца.

Официальных заявлений по этой теме пока не поступало.

Член штаба Собчак Елена Лукьянова прокомментировала выводы ФСБ: «В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России».

 
 
Ссылка на источник 24
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ФСБ России проверила заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма и не нашла призывов к нарушению территориальной целостности страны.

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