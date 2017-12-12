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В словах Собчак о статусе Крыма ФСБ РФ не нашла призывов к сепаратизму
13.12.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by
ФСБ России проверила заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма и не нашла призывов к нарушению территориальной целостности страны,
На пресс-конференции 24 октября Собчак
В Кремле заявление Собчак о территориальной принадлежности Крыма сочли «неправильным по сути и по форме». В конце ноября Собчак сообщила, что Генпрокуратура начала
В ФСБ провели лингвистический анализ заявления Собчак о Крыме на пресс-конференции. Там пришли к выводу, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с результатами экспертизы, которая длилась больше месяца.
Официальных заявлений по этой теме пока не поступало.
Член штаба Собчак Елена Лукьянова прокомментировала выводы ФСБ: «В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России».
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ФСБ России проверила заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма и не нашла призывов к нарушению территориальной целостности страны.
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