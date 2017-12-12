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Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы за видео с бананом

13.12.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню, пишет The Guardian. Кроме того, суд обязал певицу выплатить штраф в 10 тысяч египетских фунтов (более 500 долларов).

К такому же наказанию приговорен и режиссер клипа Шимы — Мохамед Гамаль. Приговор в силу пока не вступил, у певицы и режиссера есть возможность его обжаловать.

В клипе на песню I Have Issues Шима изображает учительницу, которая перед классом, состоящим из молодых мужчин, ходит в нижнем белье и «провокационно» ест банан и другие фрукты.

В консервативном Египте, пишет газета, клип вызвал негативную общественную реакцию. 18 ноября Шима была арестована.

Певица в своем фейсбуке принесла извинения, указав, что не ожидала, что будет подвергаться такому давлению из-за клипа.

 
 
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Суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы "за призывы к разврату" в видеоклипе на ее песню.

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