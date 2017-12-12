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Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы за видео с бананом
13.12.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню, пишет
К такому же наказанию приговорен и режиссер клипа Шимы — Мохамед Гамаль. Приговор в силу пока не вступил, у певицы и режиссера есть возможность его обжаловать.
В
В консервативном Египте, пишет газета, клип вызвал негативную общественную реакцию. 18 ноября Шима была арестована.
Певица в своем фейсбуке принесла извинения, указав, что не ожидала, что будет подвергаться такому давлению из-за клипа.
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Суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы "за призывы к разврату" в видеоклипе на ее песню.
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