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В Кремле прокомментировали аварию на газовом хабе в Австрии
13.12.2017 16:07 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что
Авария на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен, которая привела к ограничению транзита газа и вынудила власти Италии ввести чрезвычайное положение, еще раз показала, насколько остро стоит вопрос о надежности системы поставок газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта авария показывает, насколько важны и надежны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, не является ли авария поводом для расширения газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», пресс-секретарь президента России напомнил, что хаб в Баумгартене получает газ по сильно изношенной системе газопроводов, проходящих через Украину.
«И, конечно, в этом контексте крупные международные проекты, над которыми сейчас работает „Газпром“, призваны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы», — сказал Песков.
Взрыв на газораспределительной станции в Баумгартене
13 декабря представитель компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria сообщил, что прерванные после взрыва поставки газа в соседние с Австрией страны Европы
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По словам Пескова, газ поступает туда по сильно изношенной системе газопроводов, проходящих через Украину.
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