В Кремле прокомментировали аварию на газовом хабе в Австрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что авария на газораспределительной станции в Австрии доказала важность новых проектов «Газпрома», которые призваны укрепить энергобезопасность Европы.





Авария на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен, которая привела к ограничению транзита газа и вынудила власти Италии ввести чрезвычайное положение, еще раз показала, насколько остро стоит вопрос о надежности системы поставок газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта авария показывает, насколько важны и надежны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, не является ли авария поводом для расширения газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», пресс-секретарь президента России напомнил, что хаб в Баумгартене получает газ по сильно изношенной системе газопроводов, проходящих через Украину.

«И, конечно, в этом контексте крупные международные проекты, над которыми сейчас работает „Газпром“, призваны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы», — сказал Песков.

Взрыв на газораспределительной станции в Баумгартене произошел утром 12 декабря и привел к прекращению транзита газа в регионы, расположенные к югу и юго-востоку от Австрии. В тот же день Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок в страну газа из России.

13 декабря представитель компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria сообщил, что прерванные после взрыва поставки газа в соседние с Австрией страны Европы удалось возобновить .