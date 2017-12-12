Исламские страны заявили о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины

Страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление ОИС.



Лидеры и представители государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) на внеочередной встрече в Стамбуле, Турция, 13 декабря 2017 года. Фото: Reuters

«Мы объявляем, что признаем Палестинское государство, столицей которого является Восточный Иерусалим», — говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС в Стамбуле.

ОИС также призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства. «Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму», — указывается в тексте декларации.

В ней подчеркивается, если Совет безопасности ООН не примет мер (по ситуации в Иерусалиме), то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм международного права на обсуждение Генассамблеи ООН.

Ранее о необходимости признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ на признание этого города президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля заявил глава Турции Эрдоган на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества.

12 декабря палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады из-за решения Трампа.