ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исламские страны заявили о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины

13.12.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление ОИС.


Лидеры и представители государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) на внеочередной встрече в Стамбуле, Турция, 13 декабря 2017 года. Фото: Reuters

«Мы объявляем, что признаем Палестинское государство, столицей которого является Восточный Иерусалим», — говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС в Стамбуле.

ОИС также призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства. «Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму», — указывается в тексте декларации.

В ней подчеркивается, если Совет безопасности ООН не примет мер (по ситуации в Иерусалиме), то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм международного права на обсуждение Генассамблеи ООН.

Ранее о необходимости признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ на признание этого города президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля заявил глава Турции Эрдоган на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества.

12 декабря палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады из-за решения Трампа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму", - указывается в тексте декларации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Кремле прокомментировали аварию на газовом хабе в Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика