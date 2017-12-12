|
Исламские страны заявили о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины
13.12.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by
Страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. Об этом сообщает информационное агентство
«Мы объявляем, что признаем Палестинское государство, столицей которого является Восточный Иерусалим», — говорится в тексте Стамбульской декларации, принятой по итогам внеочередного саммита ОИС в Стамбуле.
ОИС также призывает мировое сообщество признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства. «Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму», — указывается в тексте декларации.
В ней подчеркивается, если Совет безопасности ООН не примет мер (по ситуации в Иерусалиме), то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм международного права на обсуждение Генассамблеи ООН.
Ранее о необходимости признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ
12 декабря палестинское движение ХАМАС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Страны ОИС самым решительным образом осуждают и отвергают решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму", - указывается в тексте декларации.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии