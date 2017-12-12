Живодеров в России будут сажать на пять лет. Закона ждали с 2001 года

Госдума России приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект, усиливающий наказание за издевательство над животными. Максимальный срок наказания живодерам — пять лет лишения свободы. Закон не могли принять 16 лет.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс России и предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Под жестоким подразумевается такое обращение, которое направлено на причинение им боли или страданий. Если животное погибло или получило увечья, то виновному грозит либо штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест до шести месяцев, либо трехлетнее лишение свободы.

За те же действия, совершенные группой лиц, будет грозить до пяти лет колонии.

Сейчас максимальное наказание для одного человека — полугодовой арест. Уголовный кодекс также предусматривает реальный срок лишения свободы за жестокое обращение с животными, если оно совершено группой лиц.

В 2014 году были осуждены девять человек, в 2015 году — восемь, а в 2016 году — 11. Из числа осужденных в 2016 году только одному было назначено реальное лишение свободы.

В 2017 году к тюремным срокам приговорили двух жительниц Хабаровска. Они выкладывали в соцсеть снимки издевательств над животными, а также другие материалы, признанные судом оскорбляющими чувства верующих и возбуждающими ненависть.

При подготовке ко второму чтению в законопроекте уточнили, что жестоким обращением считается то, которое своей целью имеет причинение боли, страданий или имеет корыстные или хулиганские цели.

Это позволило удалить из проекта примечание о том, что наказание не будет распространяться на участников религиозных церемоний с жертвоприношениями, охотников и владельцев сельскохозяйственных животных, уточняет Интерфакс.

Долго не принимали

Широкий закон о защите животных в России не могут принять уже 16 лет. Последняя версия законопроекта была одобрена депутатами в первом чтении в марте 2011 года, после чего документ застрял в Госдуме.

В сентябре этого года новую версию внесли депутаты «Единой» и «Справедливой России».

«Ролики живодеров в сети сейчас носят характер эпидемии, а при этом всего шесть человек за последние три года были приговорены к реальным срокам за жестокое обращение», — говорил Русской службе Би-би-си один из авторов законопроекта Владимир Бурматов, возглавляющий думский комитет по экологии.

Осенью в Госдуме заявляли, что законопроект будет принят до конца года. Не дождавшись этого, в начале ноября у стен парламента председатель Альянса защитников животных Юрия Корецких и активистка Вера Павлова начали бессрочную голодовку, требуя поскорее принять закон.

Пикетчики при этом жаловались на невнимание со стороны автора законопроекта Бурматова. Сам он говорил «Коммерсанту», что у него на столе лежат «сто писем — ответов на запросы зоозащитников с просьбой ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными».