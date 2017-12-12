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Правительство Молдовы одобрило смену названия государственного языка на румынский

13.12.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Молдовы одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский в констуции страны. Соответствующие изменения будут внесены в Конституцию, сообщает Publika TV.

По данным телеканала, фраза «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» будет заменена на словосочетание «румынский язык». Никто из членов правительства не высказался против этой инициативы.

В конце октября президент Молдовы Игорь Додон счел «недопустимым» изменение названия официального языка. Глава страны также выражал уверенность, что инициатива не наберет 67 голосов для принятия в парламенте.

Также поправки к конституции одобрил в конце октября Конституционный суд Молдовы. Решение было принято на основе текста Декларации о независимости Молдовы, где румынский язык указан в качестве государственного. Этот документ преобладает над конституцией страны, где указан молдавский язык.

С 1989 года государственным языком Молдовы по конституции является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики», де-юре идентичный литературному румынскому языку. В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы признал официальным языком страны румынский язык на основе латиницы. Однако изменения в Конституцию по данному вопросу так и не были внесены.

 
 
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Фраза "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" будет заменена на словосочетание "румынский язык".

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