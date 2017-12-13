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Канада разрешила поставку летального оружия Украине
13.12.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское автоматическое оружие. Соответствующую информацию 13 декабря опубликовала
«Список стран, которым разрешена продажа летального вооружения, меняется в связи с добавлением в него в алфавитном порядке Украины, — говорится в сообщении. — Изменения вступают в силу в день его [списка] регистрации [13 декабря 2017 года]».
В документе отмечается, что заявки на импорт или экспорт товаров, согласно национальному законодательству, рассматриваются правительством Канады на основе каждого конкретного случая в соответствии с канадской международной и оборонной политикой. В настоящее время в этот список входят 39 стран, большая часть из которых — члены НАТО.
Ранее в сентябре сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Петром Порошенко не исключил поставок Киеву летального оружия. С 2015 года в рамках операции Unifier («Объединитель») в Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду за принятое решение.
«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия», —
Накануне, напомним, президент США Дональд Трамп
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В документе отмечается, что заявки на импорт или экспорт товаров, согласно национальному законодательству, рассматриваются правительством Канады на основе...
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