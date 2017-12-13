Песков объяснил, чем вызвана информационная война против России и рассказал о конкурентах Путина

Сложное положение в современной мировой информационной среде вызвано попытками других стран подавить голос России, которая становится сильнее. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Это суровая конфронтация — то, что мы сейчас наблюдаем», — заявил Песков. «Но это конфронтация, которая связана с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России, с попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — пояснил он.

«Они недовольны, пытаются нас задушить. Мы отвечаем», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков также прокомментировал запланированную на 14 декабря пресс-конференцию Владимира Путина. По его словам, интерес к мероприятию огромный и это вызвано тем, что Путин недавно заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

«Нам очень много поступает вопросов, но тем не менее мы говорим, что сам президент пока еще не обозначил своего решения, поэтому будем ждать, и я думаю, что будем ждать именно большой пресс-конференции — она наверняка внесет ясность во многие темы», — добавил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что Кремль видит много достойных кандидатов на выборах, но не видит конкурентов Путину. «Оппонент еще не созрел даже близко», — заметил Песков.

Выборы президента России намечены на март 2018 года. Это будут четвертые президентские выборы для Владимира Путина. Впервые на этот пост он был избран в 2000 году, затем переизбирался в 2004 и 2012 году. В 2008 году стал премьер-министром России.