В Rotschild рассказали, почему Порошенко никак не продаст Roshen

Управляющий директор Rotschild в СНГ Джованни Сальветти заявил о том, что банковский дом предлагал основным мировым игрокам купить компанию Roshen, однако те посчитали подобную сделку рискованной.

Как рассказал Сальветти в интервью изданию «Украинская правда» , после передачи Петром Порошенко своей доли в Roshen в доверительное управление Rotschild пытался помочь с продажей компании иностранцам. «Мы связались со всеми основными мировыми игроками, работающими в этом секторе: европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами», — сказал он.



По словам Сальветти, потенциальным инвесторам понравилась компания, однако от предложения все вежливо отказались. «Все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск», — сказал он, отметив, что происходило это в то время, когда украинско-российский кризис «был на пике».



Представитель Rotschild при этом отметил, что компанию, стоимость которой составляет порядка нескольких миллиардов долларов, могут позволить себе купить только игроки глобального уровня, «но все оказались очень равнодушны в отношении этой возможности».



При этом Сальветти подчеркнул, что размещение доли Порошенко в формате «слепого» траста было единственным рабочим вариантом эффективного отделения Порошенко от его прав собственности на акции.



Комментируя ситуацию на российском рынке, Сальветти заявил, что у иностранных инвесторов возрастает к нему интерес. «Особенно у тех, которые уже присутствуют на рынке и видят возможность консолидировать свою рыночную долю на этом этапе», — сказал он.



Roshen была передана в трастовое управление Rothschild Trust после победы Порошенко на президентских выборах. В ходе предвыборной кампании он неоднократно обещал продать компанию.