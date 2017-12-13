В 1970-х годах Владимир Путин снялся в нескольких картинах «Ленфильма» в качестве каскадера, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на коллег Путина по съемочной площадке. Путин снимался в кино вместе со своим товарищем Аркадием Ротенбергом, с которым они познакомились в секции самбо (впоследствии дзюдо) тренера Анатолия Рахлина. И Путин и Ротенберг стали мастерами спорта, вместе участвовали в соревнованиях.

В 1950-е консультантом по трюковым съемкам на «Ленфильме» стал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина. Рахлин впоследствии остался тренером Путина и в секции «Турбостроитель». Так как в «Ленфильме» не было полноценной команды каскадеров к съемкам привлекались спортсмены, Рахлин в биографии «Сэнсэй президента» написал, что сыграл больше чем в ста картинах.

Ротенбергу удалось получить второстепенную роль в фильме «Ижорский батальон». По словам участника съемок Петра Тарханова, Ротенберг сыграл «простого ижорского рабочего», держащего оборону. В «Ижорском батальоне» снялся и другой знакомый Путина, бывший депутат Госдумы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.



Аркадий Ротенберг (третий слева). Фото: из архива Николая Ващилина

Шестаков и рассказал «Дождю», что Путин участвовал в съемках в «Ижорском батальоне» в качестве каскадера. «Мы снимались с ним в «Блокаде» и в «Ижорском батальоне», — рассказал Шестаков. По его словам, был и третий фильм, в съемках которого они с Путиным принимали участие, но Шестаков не смог вспомнить название картины.

«Нам было все равно кого играть, — говорит он. — Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги», — объяснил Шестаков.

Другой бывший борец Николай Ващилин подтвердил «Дождю», что Путин снимался каскадером в «Ленфильме». Ващилин тоже занимался у Рахлина, затем стал постановщиком трюков на студии, ставил трюки в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

«На съемки вызывали, на такие, как эпопея «Блокада». Был приказ обкома партии «обеспечить массовку 10 тысяч человек». И все студенты, училища военные, спортивные общества, приводили под козырек людей. Платили просто массовке — три рубля, а нам 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить», — рассказал Ващилин.​