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Путин пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец
14.12.2017 12:39 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин пойдет на выборы главы государства 2018 года как самовыдвиженец. Об этом глава государства заявил 14 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции с президентом.
Путин рассказал о том, что у него уже почти готова предвыборная программа и указал ее основные направления: развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышение производительности труда.
По словам российского президента, все действия должны быть нацелены повышение доходов граждан.
Путин считает, что Россия должна быть устремлена в будущее, быть современной страной с построенной на высоких технологиях экономикой, с гибкой политической системой.
Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, но он рассчитывает поддержку партий и граждан, которые ему доверяют. Руководитель его предвыборного штаба пока не определен.
На вопрос о том, почему за 20 лет не появился достойный оппонент для Путин, он ответил: «Не самому же мне их воспитывать». По мнению президента, оппозиция не может предложить реальную повестку дня. Он считает, что оппозиции нужно предложить реальную программу, в которую люди бы поверили.
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Президент России Владимир Путин пойдет на выборы главы государства 2018 года как самовыдвиженец.
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