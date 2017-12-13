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Путин считает, что ситуация с российскими олимпийцами напрямую связана с предстоящими в России выборами
14.12.2017 13:22 — Новости Мира | БелТА
14 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с российскими олимпийцами напрямую связана с предстоящими в России выборами. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очевидным является то обстоятельство, что скандал развивался в преддверии российского политического календаря", - сказал Владимир Путин.
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Путин считает, что ситуация с российскими олимпийцами напрямую связана с предстоящими в России выборами
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