14 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с российскими олимпийцами напрямую связана с предстоящими в России выборами. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидным является то обстоятельство, что скандал развивался в преддверии российского политического календаря", - сказал Владимир Путин.

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