Путин: на Донбассе нет российской армии, но там созданы определенные формирования

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что на территории Донбасса нет российской армии, но там созданы определенные военные милицейские формирования. Об этом президент заявил на большой пресс-конференции 14 декабря.



Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

— Российской армии на Донбассе нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейский формирования. Они являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса, — заявил Путин.

По его словам это отвечает интересам граждан, проживающих на территории Донбасса. Президент считает, что если этого не будет, то националистические батальоны могут осуществить резню, «хуже, чем в Сребренице».

Путин считает, что ситуация на Донбассе является следствием государственного переворота.