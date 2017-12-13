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Путин: на Донбассе нет российской армии, но там созданы определенные формирования

14.12.2017 14:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что на территории Донбасса нет российской армии, но там созданы определенные военные милицейские формирования. Об этом президент заявил на большой пресс-конференции 14 декабря.


Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

— Российской армии на Донбассе нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейский формирования. Они являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса, — заявил Путин.

По его словам это отвечает интересам граждан, проживающих на территории Донбасса. Президент считает, что если этого не будет, то националистические батальоны могут осуществить резню, «хуже, чем в Сребренице».

Путин считает, что ситуация на Донбассе является следствием государственного переворота.

 
 
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Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что на территории Донбасса нет российской армии, но там созданы определенные военные милицейские...

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