Президент России Владимир Путин прокомментировал действия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашквили в Украине.



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— Я считаю, что все действия Саакашвили — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы все это терпите до сих пор? Он же человек, который был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир «Я украинец». Что, на Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, — заявил Путин во время большой пресс-конференции 14 декабря.

Путин заявил, что ему жалко на это смотреть, у него «сердце кровью обливается».

Напомним, Михаил Саакашвили был президентом Грузии, работал советником президента Украины Петра Порошенко, губернатором Одесской области. После ухода в отставку в июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Грузинского гражданства политик также лишен. В последние несколько месяцев Саакашвили устроил не одну акцию протеста против украинских властей, а у здания Верховной рады устроил палаточный городок с активистами. Саакашвили требуют отставки действующей власти.

8 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Печерский суд Киева 11 декабря оставил на свободе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал обжаловать решение суда.