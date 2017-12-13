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Путин: На борту самолета Качиньского не было никаких взрывов

14.12.2017 15:26 — Новости Мира | Tut.by  
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На борту президента Польши Леха Качиньского не было взрывов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 14 декабря.


Фото: Reuters

Польский журналист заявил, что комиссия по расследованию крушения самолета президента Польши Лех Качиньского скоро представит свои выводы. Он отметил, что появляются сообщения о взрывах на президентском борту, а министр обороны Польши заявляет о наличии доказательств этого и намекает на причастность России к катастрофе.

Путин заявил, что Россия устала от подобного блефа.

Если на борту были взрывы, то Путин предложил искать тех, кто подложил взрывчатку там, откуда самолет вылетел — в Варшаве: «Мы что ли туда пробрались и положили взрывчатку? Ищите у себя тогда».

Путин заявили, что на борту не было никаких взрывов.

— Это изучено экспертами с польской и российской стороны. Самым внимательным образом изучено все происходившее на борту: когда в кабину вошел некто, пилот ему говорит «садиться нельзя», а тот ему отвечает «нет, я не пойду ему даже докладывать об этом» (президенту, видимо), «садись», вот и сели. Это беда, мы переживали вместе с вами.

Путин призвал ничего не накручивать, не строить политических домыслов, а относится к случившемуся как к трагедии.

— Переверните эту страницу, повзрослейте уже в конце концов. Дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше, — заявил он.

Напомним, Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся в самолете, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой. МАК назвал причиной авиакатастрофы ошибку пилотов.

В настоящее время в Польше обстоятельства трагедии изучаются обновленной комиссией по расследованию авиапроисшествий, которую для пересмотра итогов работы прежней комиссии организовало Министерство обороны страны. В 2017 году было принято решение эксгумировать тела всех жертв крушения для нужд следствия.

По словам польской стороны, ранее власти «скрывали ключевые документы», в том числе о последних этапах полета Ту-154М, и «дезинформировали общество». В Москве заявления Варшавы назвали «безответственными и провокационными».

 
 
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Если на борту были взрывы, то Путин предложил искать тех, кто подложил взрывчатку там, откуда самолет вылетел - в Варшаве: "Мы что ли туда пробрались и положили...

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