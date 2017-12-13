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"А что вы предлагаете?" Путин ответил на вопрос Собчак о конкуренции на выборах президента России
14.12.2017 15:57 — Новости Мира | Tut.by
Телеведущая и претендент на президентское кресло Ксения Собчак на пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о конкуренции на выборах и оппозиции.
Собчак заявила, что оппозицию либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. По словам ведущей, она ощущает это на себе после заявления о намерении баллотироваться в президенты. Вспомнила она и попытки Алексея Навального участвовать в выборах. По словам Собчак, быть оппозиционером в России означает, что «либо тебя убьют, либо посадят, либо случится еще что-то». Собчак задалась вопросом, не боится ли власть оппозицию?
Путин заявил, что оппозиция должна выйти к людям с ясной и понятной программой позитивных действий.
— Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?
Высказался Путин и по поводу тех, кого упомянула Собчак.
— Вы хотите, чтобы по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это все вернуть?
Путин уверен, что большинство граждан России этого не хочет и не допустит, а «конкуренция должна быть и будет, весь вопрос только в радикализме».
Глава государства заверил, что власть никого не боялась и не боится.
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Телеведущая и претендент на президентское кресло Ксения Собчак на пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о конкуренции на выборах и...
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