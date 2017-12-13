ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"А что вы предлагаете?" Путин ответил на вопрос Собчак о конкуренции на выборах президента России

14.12.2017 15:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Телеведущая и претендент на президентское кресло Ксения Собчак на пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о конкуренции на выборах и оппозиции.


Кадр RT TV

Собчак заявила, что оппозицию либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. По словам ведущей, она ощущает это на себе после заявления о намерении баллотироваться в президенты. Вспомнила она и попытки Алексея Навального участвовать в выборах. По словам Собчак, быть оппозиционером в России означает, что «либо тебя убьют, либо посадят, либо случится еще что-то». Собчак задалась вопросом, не боится ли власть оппозицию?

Путин заявил, что оппозиция должна выйти к людям с ясной и понятной программой позитивных действий.

— Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?

Высказался Путин и по поводу тех, кого упомянула Собчак.

— Вы хотите, чтобы по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это все вернуть?

Путин уверен, что большинство граждан России этого не хочет и не допустит, а «конкуренция должна быть и будет, весь вопрос только в радикализме».

Глава государства заверил, что власть никого не боялась и не боится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая и претендент на президентское кресло Ксения Собчак на пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о конкуренции на выборах и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин: На борту самолета Качиньского не было никаких взрывов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика