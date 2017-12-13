Телеведущая и претендент на президентское кресло Ксения Собчак на пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о конкуренции на выборах и оппозиции.



Кадр RT TV

Собчак заявила, что оппозицию либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. По словам ведущей, она ощущает это на себе после заявления о намерении баллотироваться в президенты. Вспомнила она и попытки Алексея Навального участвовать в выборах. По словам Собчак, быть оппозиционером в России означает, что «либо тебя убьют, либо посадят, либо случится еще что-то». Собчак задалась вопросом, не боится ли власть оппозицию?

Путин заявил, что оппозиция должна выйти к людям с ясной и понятной программой позитивных действий.

— Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?

Высказался Путин и по поводу тех, кого упомянула Собчак.

— Вы хотите, чтобы по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это все вернуть?

Путин уверен, что большинство граждан России этого не хочет и не допустит, а «конкуренция должна быть и будет, весь вопрос только в радикализме».

Глава государства заверил, что власть никого не боялась и не боится.