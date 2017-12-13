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Итальянская полиция ищет беглого босса мафии, причастного к десяткам заказных убийств

14.12.2017 19:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Поиски главы «Коза Ностры» Маттео Мессины Денаро ведутся вблизи его родной деревни. Полиция ищет мафиозо почти 15 лет.


Фото с сайта dw.com

В ходе поисков беглого босса «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро итальянская полиция провела на Сицилии многочисленные обыски и облавы. В операции, прошедшей в провинции Трапани на западе острова, участвовало более 200 стражей порядка, сообщают в четверг, 14 декабря, итальянские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыску подверглись дома тридцати подозреваемых вблизи от городка Кастельветрано, где родился Денаро. Им были предъявлены обвинения в оказании помощи беглому мафиозо.

Денаро принадлежит к числу самых разыскиваемых преступников Европы. Наряду с умершим в ноябре Тото Рииной, он считается формальным главой сицилийской мафии. Его обвиняют в причастности к десяткам заказных убийств, в частности, к гибели ставших в Италии символами борьбы с мафией судьи-следователя Джованни Фальконе и его соратника, зампрокурора Палермо Паоло Борселино.

Денаро находится в розыске с 1993 года. В мае 2002 года он был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, в результате которых десять человек погибли и еще около 90 получили ранения.

 
 
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