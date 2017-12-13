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Саакашвили ответил упоминавшему его на пресс-конференции Путину

14.12.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Путин его боится, потому и спланировал операцию по его задержанию в Украине. Об этом на своей странице в фейсбуке написал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.


Фото: Reuters

«Ну не может Путин меня никак забыть!» — прокомментировал Саакашвили слова Путина, который несколько раз во время своей 4-х часовой пресс-конференции упомянул экс-президента Грузии.

По мнению Саакашвили, Путин его «ненавидит и боится, как черт ладана».

—  Я уверен, что «дело» против меня и мой арест — это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил.

14 декабря на пресс-конференции в Москве российский президент несколько раз вспоминал экс-президента Грузии. В частности Путин заявил, что если к власти в России придет оппозиция, то в стране будут майданы, а по площадям — «бегать десятки Саакашвили».

Нынешние действия Саакашвили в Украине Путин назвал «плевком в лицо» грузинскому и украинскому народам.

Напомним, Михаила Саакашвили 8 декабря задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Печерский суд Киева 11 декабря оставил на свободе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал обжаловать решение суда.

 
 
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"Ну не может Путин меня никак забыть!" - прокомментировал Саакашвили слова Путина, который несколько раз во время своей 4-х часовой пресс-конференции упомянул...

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