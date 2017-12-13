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Саакашвили ответил упоминавшему его на пресс-конференции Путину
14.12.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by
Путин его боится, потому и спланировал операцию по его задержанию в Украине. Об этом на своей странице
«Ну не может Путин меня никак забыть!» — прокомментировал Саакашвили слова Путина, который несколько раз во время своей 4-х часовой пресс-конференции упомянул экс-президента Грузии.
По мнению Саакашвили, Путин его «ненавидит и боится, как черт ладана».
— Я уверен, что «дело» против меня и мой арест — это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил.
14 декабря на пресс-конференции в Москве российский президент несколько раз вспоминал экс-президента Грузии. В частности Путин
Нынешние действия Саакашвили в Украине Путин
Напомним, Михаила Саакашвили 8 декабря
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"Ну не может Путин меня никак забыть!" - прокомментировал Саакашвили слова Путина, который несколько раз во время своей 4-х часовой пресс-конференции упомянул...
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