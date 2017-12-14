Сандерс призвал Трампа подать в отставку из-за обвинений в домогательствах

Сенатор Берни Сандерс призвал президента США Дональда Трампа подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против американского лидера несколько женщин. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN .



Берни Сандерс

«Да, я думаю, что он [Трамп] должен подать в отставку», — заявил в эфире CNN Сандерс, который является независимым сенатором, однако в 2016 году претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон.

«У вас есть президент, которого много-много женщин обвиняли по меньшей мере в домогательствах, — сказал Сандерс. — Это тот самый парень, который на видеопленке, которую видели все в США, по сути дела, хвастался своими сексуальными нападениями на женщин».

Сандерс привел в пример Трампу сенатора-демократа от штата Миннесота Эла Франкена, ушедшего в отставку из-за обвинений в домогательствах в его адрес. При этом Берни Сандерс добавил, что он не верит в то, что Трамп действительно добровольно уйдет с поста президента.

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд 11 декабря также призвала Трампа подать в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, передает CNN. Она высказала мнение, что действия, в которых они обвиняют Трампа, представляют собой уголовные преступления.

На этой неделе женщины, обвиняющие президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, призвали конгресс провести соответствующее расследование в отношении главы государства, сообщила 11 декабря газета The Hill .

Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом на пресс-конференции, организованной некоммерческой организацией Brave New Films. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.

Президент Трамп 12 декабря на своей странице в Twitter отверг предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах. При этом он высказал мнение, что за требованиями расследовать их стоят его противники из Демократической партии, которые отчаялись найти доказательства якобы имевшего место сговора между ним и Россией.