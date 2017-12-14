По меньшей мере 6700 представителей народности рохинджа были убиты во время вспышки насилия в Мьянме осенью, сообщили в организации «Врачи без границ» (MSF).



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На основе опросов беженцев в Бангладеш активисты предполагают, что число погибших значительно выше, чем официальные данные властей Мьянмы о 400 жертвах.

«Врачи без границ» заявили, что это «самое явное пока свидетельство масштабного насилия», осуществленного властями Мьянмы.

Военные возлагают вину за конфликт на «террористов» и отрицают любые неправомерные действия.

Более 647 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш с августа, сообщают «Врачи без границ». Опрос, проведенный гуманитарной организацией, показал, что по меньшей мере 9 тыс. рохинджа скончались в Мьянме с 25 августа по 24 сентября.

«По самым скромным оценкам, по меньшей мере 6700 из этих смертей были связаны с насилием, включая по меньшей мере 730 детей младше пяти лет», — говорят в организации.

Ранее военные сообщили, что около 400 человек были убиты, большинство из них, по словам властей, были экстремистами.

Дело для Международного уголовного суда?

Джонатан Хед, корреспондент в Юго-Восточной Азии

Множество подробных отчетов журналистов, основанных на интервью с беженцами, уже публиковались раньше — поэтому оспаривать масштабные нарушения прав человека службами безопасности становится все сложнее.

Однако многие из этих публикаций уделяли основное внимание самым вопиющим случаям — несколько СМИ публиковали информацию о резне в одной деревне под названием Тула Толи. Некоторые рохинджа, с которыми я поговорил, рассказывали, что сбежали, опасаясь насилия, но сами от него не пострадали.

Тщательно подсчитанные данные «Врачей без границ» показывают, что военная операция была достаточно жестокой, чтобы повысить вероятность рассмотрения дела в Международном уголовном суде за преступления против человечности.

Однако проблема в том, что Мьянма не ратифицировала Римский статут МУС и не обязана сотрудничать с судом. Чтобы дело попало в суд, нужно одобрение всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а Китай до сих пор полностью поддерживал действия правительства Мьянмы.

Военная операция началась 25 августа, после того как боевики-рохинджа из повстанческой группы ARSA напали на более чем 30 полицейских постов.

После внутреннего расследования армия Мьянмы в ноябре отказалась признать за собой какую-либо вину в сложившемся кризисе. Военные отрицают причастность к убийствам мирных жителей, сожжению их деревень, изнасилованию женщин и детей и кражам.

Мусульмане народности рохинджа, проживающие в стране с коренным буддийским населением, рассматриваются в Мьянме как иммигранты из Бангладеш. Власти отказываются предоставлять им гражданство и не используют слово рохинджа, предпочитая называть их бенгальскими мусульманами.

В ООН заявляют, что происходящее в стране похоже на «пример этнической чистки, подходящий для учебника».

«То, что мы обнаружили, ошеломляет — и с точки зрения количества людей, сообщивших о смерти родственника от насилия, и в том, как эти люди были убиты или ранены», — заявил представитель «Врачей без границ» Сидни Вонг.

По данным «Врачей без границ»:

69% смертей, связанных с насилием, стали результатом стрельбы

9% были сожжены в своих домах

5% были забиты до смерти

Среди погибших детей до пяти лет, по данным MSF, более 59% были застрелены, 15% сгорели, 7% забиты до смерти и 2% убиты взрывами мин.

«Количество смертей, скорее всего, на самом деле выше, поскольку мы не обследовали все поселения беженцев в Бангладеш и общались с семьями, которые не выбрались из Мьянмы», — говорит Вонг.

В ноябре Бангладеш подписал сделку с Мьянмой по возвращению сотен тысяч беженцев.

В MSF говорят, что соглашение было «преждевременным», указывая, что «люди все еще бегут», а сообщения о насилии в Мьянме поступали и в последние недели.

Организация также предупредила, что гуманитарным организациям до сих пор с трудом удается попасть в штат Ракхайн, где проживают рохинджа.