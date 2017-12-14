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Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России

15.12.2017 07:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Пентагон заявил о перехвате двух российских самолетов в Сирии. У российского Министерства обороны своя версия событий.


Су-25. Фото: Минобороны России

По сообщению американского Министерства обороны, два российских самолета Су-25 вошли в воздушное пространство на восточном берегу Евфрата вблизи сирийского города Абу-Камаль, входящее в зону ответственности коалиции во главе с США согласно договоренностям с Россией о «деконфликтизации».

Они тут же были перехвачены двумя самолетами F-22, обеспечивающими воздушное прикрытие наземных сил партнеров, проводящих операции по борьбе с «Исламским государством.

По версии Пентагона, F-22 совершили множество маневров, чтобы заставить Су-25 покинуть воздушное пространство — они выбрасывали дипольные отражатели и тепловые ловушки, нарушающие работу систем самонаведения авиационных вооружений, в непосредственной близости от российского самолета.

С российскими пилотами также связались по каналам экстренной связи, чтобы убедить их покинуть территорию.

В какой-то момент один российский самолет подошел к F-22 на настолько близкое расстояние, что тот был вынужден действовать агрессивно, чтобы избежать столкновения. Во время этого инцидента в районе реки находился и российский Су-35. Он преследовал другой F-22As.

Инцидент продолжался около 40 минут, после чего российские самолеты улетели в сторону западного берега Евфрата. Пентагон подчеркивает, что все это время силы коалиции были на связи с российской стороной и убеждали ее не эскалировать ситуацию.

В свою очередь, у российского Министерства обороны своя версия событий.

Согласно заявлению военного ведомства РФ, «пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район».

Пентагон подчеркнул: еще в ноябре стороны договорились о том, что россияне останутся на западной стороне Евфрата, а силы коалиции будут действовать на востоке.

Несмотря на договоренность, по данным американской стороны, российские самолеты входят воздушное пространство сил коалиции шесть-восемь раз в день, что составляет около 10% от числа боевых вылетов российской и сирийской авиации. Американцы отмечают, что им все сложнее оценивать, являются ли действия российских пилотов ошибкой или преднамеренным действием.

Согласно заявлению Пентагона, наибольшее опасение у сил коалиции вызывает вероятность того, что российский самолет может быть сбит, поскольку его действия выглядели как угроза для воздушных и наземных сил коалиции, задача которой — не противостояние российским и сирийским правительственным силам, а борьба с боевиками ИГ.

Абу-Камаль находится неподалеку от границы с Ираком более, чем в 600 километрах от российской военной базы Хмеймим в Сирии.

Маядин, который упоминает российское Министерство обороны, расположен в 80 километрах от Абу-Камаля.

От места перехвата до окончания инцидента российские самолеты преодолели еще 500−600 километров.

 
 
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Пентагон заявил о перехвате двух российских самолетов в Сирии. У российского Министерства обороны своя версия событий.

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