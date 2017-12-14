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В США заявили о планах создать международную коалицию против Ирана

15.12.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Вашингтон создаст международную коалицию для противодействия Ирану, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. В Штатах, по ее данным, считают, что запущенная из Йемена в сторону Эр-Рияда ракета была произведена в Иране.


Никки Хейли ​представила на пресс-конференции баллистическую ракету, запущенную в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда. 14 декабря 2017 года. Фото: Reuters

США будут работать над созданием международной коалиции для противодействия Ирану, заявила в ходе брифинга постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, передает Reuters.

Ранее во время пресс-конференции она показала элементы баллистической ракеты, которая была запущена в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда. Эксперты, как отметила Хейли, пришли к выводу, что эта ракета была произведена в Иране, а затем «отправлена боевикам».

«Вы увидите, мы создадим коалицию, чтобы действительно противостоять Ирану», — заявила после этого Хейли​, отметив, что это касается «не только ядерной программы», но и «всего», что делают иранские власти. Тегеран «считает, что ему на это дали право», заявила американский постпред, не уточнив при этом, какие именно инциденты она имеет в виду.

При этом в Иране, комментируя обвинения США в производстве запущенной по Эр-Рияду ракеты, назвали эти заявления «безответственными, провокационными и деструктивными». «Представленное сегодня доказательство, по-видимому, также [было] подделано, как и некоторые другие, которые были представлены раньше», — заявила руководитель пресс-службы представитель Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи.

В Йемене между правительственными войсками и хуситами уже более двух лет продолжается гражданская война. На стороне первых в конфликте в том числе принимают участие войска, возглавляемые Саудовской Аравией.

 
 
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Вашингтон создаст международную коалицию для противодействия Ирану. В Штатах считают, что запущенная из Йемена в сторону Эр-Рияда ракета была произведена в Иране.

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