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В экс-министра экономического развития РФ Улюкаева приговорили к 8 годам строгого режима
15.12.2017 14:02 — Новости Мира | Tut.by
Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.
Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.
Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.
Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина
Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с
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Ему также назначен штраф в размере взятки - 130 миллионов рублей (размер взятки - 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать...
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