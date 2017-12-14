В экс-министра экономического развития РФ Улюкаева приговорили к 8 годам строгого режима

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.



Алексей Улюкаев. Фото: Reuters

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина взятку за одобрение сделки по покупке «Башнефти». Бывшего министра задержали в офисе «Роснефти» при получении денег.

Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с деньгами , которую он получил от Сечина. Бывший министр намерен добиваться расследования провокации взятки.