ФСБ: Сторонники ИГ готовили теракт с участием смертника в одном из культовых учреждений Петербурга

Семь участников террористической ячейки задержаны в Санкт-Петербурге за подготовку терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС. В документе отмечается, что террористической ячейкой руководили главари международной террористической организации из-за рубежа посредством Telegram.

Они планировали совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей.

В сообщении говорится, что у злоумышленников было изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Также сообщается о ликвидации лаборатории по изготовлению взрывных устройств.