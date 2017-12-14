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Детям-солдатам Конго, забранным в вооруженные формирования, выплатят 10 млн долларов компенсации

15.12.2017 16:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Международной уголовный суд обязал бывшего полевого командира Демократической Республики Конго Томаса Лубангу выплатить $ 10 млн компенсации детям-солдатам, забранным в вооруженные формирования. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в инстанции, Лубанга, осужденный в 2012 году за совершение военных преступлений, обязан выплатить полную сумму жертвам и их родственникам. Однако, по данным суда, экс-командир не в состоянии выплатить всю сумму, поэтому часть компенсаций выдаст трастовый фонд.

Официально суд признал 427 жертв, которые понесли ущерб в $ 8 тыс. каждый, поэтому общая сумма компенсации должна была составить $ 3,4 млн. Однако судьи настаивают, что от действий Лубанги пострадали «сотни и даже тысячи» человек, и дополнительные $ 6,6 млн выделены для жертв, которые будут установлены в дальнейшем.

«В том числе компенсации профинансируют программы психологической поддержки и профессиональной подготовки», — сказано в сообщении.

Лубанга был приговорен в 2012 году к 14 годам тюрьмы за совершение военных преступлений во времена межэтнических конфликтов в северо-восточной области Итури с 2002 по 2003 год. Полевой командир насильно нанимал в свои подразделения подростков младше 15 лет. По оценкам суда, в период между 1998 и 2007 годами в Демократической Республике Конго в результате войны и последовавших за ней беспорядков погибли 5,4 млн человек.

 
 
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Полевой командир насильно нанимал в свои подразделения подростков младше 15 лет. По оценкам суда, в период между 1998 и 2007 годами в Демократической Республике Конго в...

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