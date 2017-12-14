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Когда Гарри женится на Меган. Стала известна дата свадьбы принца
15.12.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.
Как сообщалось ранее, мероприятие пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием.
36-летняя американская актриса также намерена принять британское гражданство.
Планируется, что после нее молодожены будут жить в Ноттингем Коттедж, резиденции принца Гарри в Кенсингтонском дворце.
Там же располагаются апартаменты принца Уильяма и герцогини Кембриджской.
Рождество Меган, пока еще невеста принца,
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Как сообщалось ранее, мероприятие пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение,...
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