Когда Гарри женится на Меган. Стала известна дата свадьбы принца

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018. Today’s announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George’s Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 декабря 2017 г.

Как сообщалось ранее, мероприятие пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием.

36-летняя американская актриса также намерена принять британское гражданство.

Планируется, что после нее молодожены будут жить в Ноттингем Коттедж, резиденции принца Гарри в Кенсингтонском дворце.

Там же располагаются апартаменты принца Уильяма и герцогини Кембриджской.

Рождество Меган, пока еще невеста принца, встрети т в кругу королевской семьи.