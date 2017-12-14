Меркель и Макрон намерены реформировать еврозону

Германия и Франция намерены в 2018 году существенно продвинуться на пути реформирования еврозоны. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном после саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 15 декабря. По словам Меркель, они с Макроном договорились до марта «сверить свои позиции» по вопросу реформирования валютного союза.



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Страны еврозоны «едины во мнении о необходимости реформ», цитирует главу германского правительства информагентство AFP. По мнению Меркель, пришло подходящее время для структурных изменений и дальнейшего развития единого валютного пространства. Канцлер выступила за более тесное сотрудничество стран еврозоны, отметив, что, раз есть воля к проведению реформ, то разногласия могут быть преодолены.

Первые решения в июне 2018 года

Макрон в свою очередь объявил, что в 2018 году планируется составить план-график реформ, передает Reuters. По словам президента Франции, до марта должно быть ясно, какими могут стать первые шаги, а в июне можно будет приступить к обсуждению долгосрочных реформ. При этом Макрон выразил надежду на то, что до марта в Германии будет сформировано новое правительство.

Туск тоже за реформу еврозоны

Глава Евросовета Дональд Туск также высказался за реформы еврозоны, отметив, что новые шаги в этом направлении могут быть сделаны в марте. В ближайшие шесть месяцев министры финансов сконцентрируются на вопросах, по которым достигнуто наибольшее согласие, после чего лидеры стран еврозоны в марте обсудят предложения, а в июне уже могут быть приняты первые решения, ожидает Туск. При этом он отметил, что на такие серьезные шаги, как создание единого бюджета или учреждение должности министра финансов ЕС, потребуется больше времени.

Ранее Макрон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер внесли ряд предложений по реформированию еврозоны. Речь идет, в частности, о преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд , а также о создании полноценного европейского банковского союза с механизмом защиты вкладов.