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Северная Корея заявила о намерении стать самой мощной ядерной и военной державой
15.12.2017 21:53 — Новости Мира | Tut.by
КНДР намерена стать самой мощной ядерной и военной державой в мире, однако будет вести себя ответственно и не допустит распространения утечки ядерных технологий. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
По его словам, международному сообществу необходимо осознать, что КНДР «не нарушает интересов других стран». «Наличие ядерного оружия предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе», — сказал дипломат, обвинив США во враждебной политике по отношению к Пхеньяну и наращиванию военного присутствия в регионе.
«Кто бы что ни говорил, КНДР будет победно идти вперед и развиваться как самая мощная ядерная и военная держава в мире», — сказал северокорейский постпред. Он подчеркнул, что Пхеньян не угрожает никому, кто не затрагивает его интересы.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Ча Сон Нам заверил Совбез, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и «миролюбивым государством», приверженным режиму нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), и поэтому намерена создать «совершенную систему» для предотвращения утечек своего ядерного оружия и технологий его производства.
Он отметил, что если СБ ООН желает обсуждать вопросы ядерного нераспространения, то в первую очередь ему нужно уделить внимание поведению Соединенных Штатов, которые «тратят астрономические суммы на модернизацию своего ядерного оружия», препятствуют созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, а также Японии, которая «хранит более чем достаточный запас плутония и ищет любые возможности для производства ядерного оружия».
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
Совбез ООН в пятницу провел заседание по ситуации на Корейском полуострове. Все участники дискуссии осудили Пхеньян за нежелание прекратить свою ракетно-ядерную программу и заявили, что не признают КНДР в качестве ядерной державы.
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"Кто бы что ни говорил, КНДР будет победно идти вперед и развиваться как самая мощная ядерная и военная держава в мире", - сказал северокорейский постпред при ООН. Он...
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