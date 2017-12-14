Северная Корея заявила о намерении стать самой мощной ядерной и военной державой

КНДР намерена стать самой мощной ядерной и военной державой в мире, однако будет вести себя ответственно и не допустит распространения утечки ядерных технологий. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совета Безопасности всемирной организации.



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По его словам, международному сообществу необходимо осознать, что КНДР «не нарушает интересов других стран». «Наличие ядерного оружия предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе», — сказал дипломат, обвинив США во враждебной политике по отношению к Пхеньяну и наращиванию военного присутствия в регионе.

«Кто бы что ни говорил, КНДР будет победно идти вперед и развиваться как самая мощная ядерная и военная держава в мире», — сказал северокорейский постпред. Он подчеркнул, что Пхеньян не угрожает никому, кто не затрагивает его интересы.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ча Сон Нам заверил Совбез, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и «миролюбивым государством», приверженным режиму нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), и поэтому намерена создать «совершенную систему» для предотвращения утечек своего ядерного оружия и технологий его производства.

Он отметил, что если СБ ООН желает обсуждать вопросы ядерного нераспространения, то в первую очередь ему нужно уделить внимание поведению Соединенных Штатов, которые «тратят астрономические суммы на модернизацию своего ядерного оружия», препятствуют созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, а также Японии, которая «хранит более чем достаточный запас плутония и ищет любые возможности для производства ядерного оружия».

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

Совбез ООН в пятницу провел заседание по ситуации на Корейском полуострове. Все участники дискуссии осудили Пхеньян за нежелание прекратить свою ракетно-ядерную программу и заявили, что не признают КНДР в качестве ядерной державы.